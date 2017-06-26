БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) РАЗМЕСТИЛ 85% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОБЛИГАЦИЙ 22 ВЫПУСКА

18:07 26.06.2017 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) на 23 июня разместило 85% от общего объема облигаций 22 выпуска (код выпуска – BY52642B6070, номер государственной регистрации - 5-200-02-2870 от 19.01.2017). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время в обращении находятся семь выпусков облигаций Альфа-Банка на сумму: 20 млн рублей (14 и 16 выпуски), 350 млн российских рублей (15 выпуск), 12 млн долларов США (19 и 21 выпуски) и 8 млн евро (20 и 22 выпуски).