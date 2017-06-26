БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАХ ДБО БЕЛАГРОПРОМБАНКА БУДУТ НЕВОЗМОЖНЫ УТРОМ 27 ИЮНЯ

16:57 26.06.2017 Некоторые операции в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг), в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках) ОАО «Белагропромбанк» будут невозможны 27 июня с 6.00 до 7.00 из-за технических работ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности, погашения кредитной задолженности, в том числе через систему ЕРИП, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам физических лиц, отражение остатков по вкладным счетам, совершения операций пополнения вкладных счетов в системах ДБО, в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках), открытия оn-line депозита в Интернет-банкинге и мобильном приложении банка.