ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 июня изменяет процентные ставки по кредитам физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят по кредитам:

на приобретение и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» от 12% годовых;

на строительство и приобретение квартир в Новой Боровой и Зеленом бору «Новоселье со Сбербанком» и «А-100 Девелопмент» от 10% годовых;

на приобретение автотранспортных средств «Главная дорога со Сбербанком» от 11,5% годовых;

на потребительские нужды «Пора действовать!» от 11% годовых.

Измененные процентные ставки будут применяться к вновь заключаемым кредитным договорам.