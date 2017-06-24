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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
14:50 26.06.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 июня изменяет процентные ставки по кредитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят по кредитам:
на приобретение и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» от 12% годовых;
на строительство и приобретение квартир в Новой Боровой и Зеленом бору «Новоселье со Сбербанком» и «А-100 Девелопмент» от 10% годовых;
на приобретение автотранспортных средств «Главная дорога со Сбербанком» от 11,5% годовых;
на потребительские нужды «Пора действовать!» от 11% годовых.
Измененные процентные ставки будут применяться к вновь заключаемым кредитным договорам.
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