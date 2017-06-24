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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОБРЕТЕННЫЕ РАНЕЕ ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ С 4 ИЮЛЯ СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - ФРАНСАБАНК
13:46 26.06.2017
В связи с переходом на использование международной структуры номера счета в формате IBAN приобретенные ранее чековые книжки для получения наличных денег с 4 июля считаются недействительными.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Франсабанк» ОАО, снять наличные денежные средства с текущих (расчетных) счетов можно на основании заявления на получение наличных денег, форма которого размещена на сайте банка. www.fransabank.by/download_files/proekt_na__obekt___213314_v1_.doc
Основанием является постановление Национального банка Беларуси №72 от 8 апреля 2003 г.: «в случае изменения номера счета чекодатель обязан вернуть в банк чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками, прилагая их к заявлению с указанием номеров неиспользованных чеков».
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