В связи с переходом на использование международной структуры номера счета в формате IBAN приобретенные ранее чековые книжки для получения наличных денег с 4 июля считаются недействительными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Франсабанк» ОАО, снять наличные денежные средства с текущих (расчетных) счетов можно на основании заявления на получение наличных денег, форма которого размещена на сайте банка. www.fransabank.by/download_files/proekt_na__obekt___213314_v1_.doc

Основанием является постановление Национального банка Беларуси №72 от 8 апреля 2003 г.: «в случае изменения номера счета чекодатель обязан вернуть в банк чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками, прилагая их к заявлению с указанием номеров неиспользованных чеков».