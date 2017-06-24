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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ГОТОВ РАСШИРЯТЬ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
12:46 26.06.2017
Вопросы наращивания экономического потенциала Брестской области обсуждались во время встречи председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича с главой Брестской области Анатолием Лисом и руководителями предприятий региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, особый акцент был сделан на повышение эффективности деятельности ОАО «БПХО», ОАО «Полесье», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» и других промышленных предприятий, а также субъектов агропромышленного комплекса.
Стороны были едины во мнении, что у каждой отрасли свой фактор успеха, однако основа стабильной работы – тесное сотрудничество с банком, повышение качества взаимодействия банковского и реального сектора экономики. Такой подход позволил очертить круг конкретных вопросов, расставить приоритеты, наметить компромиссные пути решения существующих проблем.
«Встреча прошла в очень деловой и конструктивной атмосфере. Мы были единодушны во мнении, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество необходимо продолжать и укреплять, наращивать объем кредитования, расширять линейку банковских продуктов для предприятий всех форм собственности», – прокомментировал В. Ананич.
Встреча состоялась в Барановичах. После обсуждения рабочих вопросов гостям было предложено ознакомиться с производственными возможностями ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», специализирующийся на ремонте и модернизации авиационной техники, стоящей на вооружении Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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