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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БСБ БАНКА ПЕРЕД ФИЗЛИЦАМИ ПЕРЕШЛИ К АГЕНТСТВУ ПО ГАРАНТИРОВАННОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
10:04 26.06.2017

Руководству ЗАО «БСБ Банк» 26 июня 2017 г. вручено официальное уведомление о решении правления Национального банка Беларуси об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций с физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в соответствии с законом «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» с 26 июня обязательство по возмещению банковских вкладов (депозитов), привлеченных БСБ Банком, возникает у ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Законом предусмотрено, что объектами возмещения банковских вкладов (депозитов) являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физлицами на счетах и (или) во вклады (депозиты). Средства физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения банковских вкладов (депозитов).

По информации, полученной от ЗАО «БСБ Банк», на утро 26 июня 2017 г. обязательства банка перед физическими лицами составляли порядка 3 млн белорусских рублей в эквиваленте.

С 17 июля 2017 г. физлица – клиенты ЗАО «БСБ Банк» вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в банк-поверенный, которым определено ОАО «Банк Москва–Минск», либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад (депозит), сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).

Подробная информация о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов (депозитов) размещена на официальном интернет-сайте агентства.
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