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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ВЫВЕЛ НА РЫНОК НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «ДЕБЮТНЫЙ» ДЛЯ МСБ
17:52 23.06.2017

ОАО «Белагропромбанк» вывело на рынок новый пакет услуг «Дебютный» в линейке пакетов услуг «Бизнес-Стиль» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он предназначен для тех, кто открывает в банке первый текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях. В пакет услуг включено неограниченное количество платежей и переводов, а ежемесячная плата за обслуживание составит 5 рублей в месяц. Период обслуживания по пакету – 6 месяцев, по истечении которого клиент автоматически переводится на обслуживание по пакету услуг «Комфортный» либо по желанию клиента на иной пакет услуг линейки «Бизнес-Стиль».

Пакет услуг «Дебютный» позволяет осуществлять:

открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте;

неограниченное количество безналичных платежей в белорусских рублях;

дистанционное банковское обслуживание посредством подсистемы «Интернет-клиент» или мультипользовательского рабочего места;

прием наличных денежных средств от клиентов для зачисления их на счет организации (индивидуального предпринимателя);

выдачу справок клиентам.

Также при желании клиентов могут предоставляться дополнительные услуги: торговый эквайринг, зарплатное обслуживание, выпуск корпоративных платежных карточек.

Клиент в любой момент может перейти на другой пакет без дополнительной платы.

Кроме того, Белагропромбанк объявляет для своих корпоративных клиентов о специальных условиях по зарплатному обслуживанию:

0,01% – комиссия по зачислению и выплате заработной платы и иных выплат на текущие (расчетные) счета;

0 рублей – бесплатная выдача зарплатных карточек сотрудникам предприятия;

12% годовых – процентная ставка по овердрафту для сотрудников предприятия (ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус 1 процентный пункт по состоянию на 22.06.2017 г.)

Заключение договоров в рамках специальных условий осуществляется с 23 июня по 30 сентября 2017 года. Срок действия спецусловий по зарплатному обслуживанию – три месяца, начиная с даты заключения договора.
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