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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВЫВЕЛ НА РЫНОК НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «ДЕБЮТНЫЙ» ДЛЯ МСБ
17:52 23.06.2017
ОАО «Белагропромбанк» вывело на рынок новый пакет услуг «Дебютный» в линейке пакетов услуг «Бизнес-Стиль» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он предназначен для тех, кто открывает в банке первый текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях. В пакет услуг включено неограниченное количество платежей и переводов, а ежемесячная плата за обслуживание составит 5 рублей в месяц. Период обслуживания по пакету – 6 месяцев, по истечении которого клиент автоматически переводится на обслуживание по пакету услуг «Комфортный» либо по желанию клиента на иной пакет услуг линейки «Бизнес-Стиль».
Пакет услуг «Дебютный» позволяет осуществлять:
открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте;
неограниченное количество безналичных платежей в белорусских рублях;
дистанционное банковское обслуживание посредством подсистемы «Интернет-клиент» или мультипользовательского рабочего места;
прием наличных денежных средств от клиентов для зачисления их на счет организации (индивидуального предпринимателя);
выдачу справок клиентам.
Также при желании клиентов могут предоставляться дополнительные услуги: торговый эквайринг, зарплатное обслуживание, выпуск корпоративных платежных карточек.
Клиент в любой момент может перейти на другой пакет без дополнительной платы.
Кроме того, Белагропромбанк объявляет для своих корпоративных клиентов о специальных условиях по зарплатному обслуживанию:
0,01% – комиссия по зачислению и выплате заработной платы и иных выплат на текущие (расчетные) счета;
0 рублей – бесплатная выдача зарплатных карточек сотрудникам предприятия;
12% годовых – процентная ставка по овердрафту для сотрудников предприятия (ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус 1 процентный пункт по состоянию на 22.06.2017 г.)
Заключение договоров в рамках специальных условий осуществляется с 23 июня по 30 сентября 2017 года. Срок действия спецусловий по зарплатному обслуживанию – три месяца, начиная с даты заключения договора.
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