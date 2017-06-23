БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ С ПЛАТЕЖАМИ ЮРЛИЦ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 24/7

17:07 23.06.2017 ЗАО «БСБ Банк» 23 июня временно приостановило работу с платежами юридических лиц в рамках системы 24/7. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис возобновит работу с 23.59 26 июня. Это связано с процессом перевода платежных карточек физических лиц из БСБ Банка в ОАО «БНБ Банк».