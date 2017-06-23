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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ С ПЛАТЕЖАМИ ЮРЛИЦ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 24/7
17:07 23.06.2017
ЗАО «БСБ Банк» 23 июня временно приостановило работу с платежами юридических лиц в рамках системы 24/7.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис возобновит работу с 23.59 26 июня.
Это связано с процессом перевода платежных карточек физических лиц из БСБ Банка в ОАО «БНБ Банк».
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