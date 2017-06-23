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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:21 23.06.2017

ОАО «Белагропромбанк» с 23 июня изменяет процентные ставки по вновь заключаемым с физическими лицами договорам срочных банковских вкладов в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок в зависимости от срока размещения и типа ставки будет составлять:

по безотзывному вкладу «Стандарт» - до 7,5% годовых;

по отзывному вкладу «Линия роста 3.0. До года» - до 4,5% годовых;

по отзывному вкладу «Линия роста 3.0. Свыше года» - 5,5% годовых;

по отзывному вкладу «25 лет вместе» - 4% годовых;

по отзывному вкладу «@gro» - до 6,5% годовых.
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