ОАО «Белагропромбанк» с 23 июня изменяет процентные ставки по вновь заключаемым с физическими лицами договорам срочных банковских вкладов в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок в зависимости от срока размещения и типа ставки будет составлять:

по безотзывному вкладу «Стандарт» - до 7,5% годовых;

по отзывному вкладу «Линия роста 3.0. До года» - до 4,5% годовых;

по отзывному вкладу «Линия роста 3.0. Свыше года» - 5,5% годовых;

по отзывному вкладу «25 лет вместе» - 4% годовых;

по отзывному вкладу «@gro» - до 6,5% годовых.