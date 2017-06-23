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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ ВКЛАДОВ
15:09 23.06.2017
ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по ранее заключенным с физическими лицами договорам срочных банковских вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 июля по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» с переменной процентной ставкой в российских рублях, заключенным по 18.04.2017 размер процентной ставки будет составлять:
по договорам, заключенным на срок 185 дней – 7% годовых;
по договорам, заключенным на срок 370 дней - 8% годовых;
по договорам, заключенным на срок 735 дней – 9% годовых.
С 24 июля по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0 Свыше года» в российских рублях, заключенным по 18.04.2017 размер процентной ставки будет составлять 7% годовых.
С 24 июля по договорам срочного банковского вклада (депозита) «25 лет вместе» в российских рублях, заключенным по 18.04.2017 размер процентной ставки будет составлять 7% годовых.
С 24 июля по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0.» в российских рублях размер процентной ставки будет составлять 7% годовых. С Таблицей процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Линия роста 2.0» можно ознакомиться здесь.
С 24 июля по договорам срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» в российских рублях размер процентной ставки будет составлять до 7% годовых в зависимости от срока размещения договора.
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