В обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», 24 июня с 2.00 до 6.00 возможны краткосрочные перерывы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, это связано с проведением технологических работ по модернизации системы хранения данных.