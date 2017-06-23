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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ КАРТОЧЕК БАНКОВ УТРОМ 24 ИЮНЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
14:08 23.06.2017
В обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», 24 июня с 2.00 до 6.00 возможны краткосрочные перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, это связано с проведением технологических работ по модернизации системы хранения данных.
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