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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКИ БСБ БАНКА ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 23 ИЮНЯ
12:38 23.06.2017
Клиенты ЗАО «БСБ Банк», которые не успели 23 июня до 10.00 выполнить процедуру перевода карты на обслуживание в ОАО «БНБ-Банк», по-прежнему могут перевести свою карточку на обслуживание в БНБ Банк.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в этом случае БСБ Банк просит клиентов снять денежные средства по карте БСБ Банка в банкоматах и кассах банка 25 июня до 23.00. После клиенты смогут это сделать с 17 июля, обратившись в уполномоченный банк – которым выступает ОАО «Банк Москва-Минск».
Если клиент не хочет ее переводить, то 25 июня до 23.00 карточка активна и продолжает работать.
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