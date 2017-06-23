Клиенты ЗАО «БСБ Банк», которые не успели 23 июня до 10.00 выполнить процедуру перевода карты на обслуживание в ОАО «БНБ-Банк», по-прежнему могут перевести свою карточку на обслуживание в БНБ Банк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в этом случае БСБ Банк просит клиентов снять денежные средства по карте БСБ Банка в банкоматах и кассах банка 25 июня до 23.00. После клиенты смогут это сделать с 17 июля, обратившись в уполномоченный банк – которым выступает ОАО «Банк Москва-Минск».

Если клиент не хочет ее переводить, то 25 июня до 23.00 карточка активна и продолжает работать.