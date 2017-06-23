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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УТРОМ 24 ИЮНЯ БЕЛГАЗПРОМБАНК НЕ СМОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
10:59 23.06.2017
В ОАО «Белгазпромбанк» 24 июня с 7.30 до 9.00 будет невозможно осуществлять финансовые и нефинансовые операции, сообщает пресс-служба банка.
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