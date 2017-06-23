БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УТРОМ 24 ИЮНЯ БЕЛГАЗПРОМБАНК НЕ СМОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

10:59 23.06.2017 В ОАО «Белгазпромбанк» 24 июня с 7.30 до 9.00 будет невозможно осуществлять финансовые и нефинансовые операции, сообщает пресс-служба банка.