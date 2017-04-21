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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОВЬ СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ»
17:00 21.04.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вновь снизил процентную ставку по кредиту «Испытательный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «Испытательный» предоставляется на сумму до 5000 рублей, на срок до 12 месяцев. Процентная ставка за пользование средствами по кредиту составит 23,5% годовых.
«Банк ВТБ стремится сделать банковское обслуживание клиентов не только комфортным, но и выгодным. Нам очень приятно сообщать об еще одном снижении процентной ставки по кредиту «Испытательный». Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов, при этом получить необходимую сумму можно в течение одного дня. Для удобства наших клиентов предварительное решение по кредиту можно получить без справки о доходах», - пояснила начальник отдела разработки и поддержки кредитных продуктов Лилия Петкевич.
Подать заявку на кредит можно во всех отделениях банка, по телефонам управления клиентской поддержки или на сайте банка.
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