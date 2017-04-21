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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
16:41 21.04.2017

ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по ранее заключенным с физлицами договорам срочного банковского вклада.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 мая размер процентной ставки по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» в российских рублях с переменной процентной ставкой, заключенным с 13.11.2015 по 30.09.2016 будет составлять: для договоров, заключенных на срок 370 дней – 10% годовых; для договоров, заключенных на срок 735 дней – 11% годовых.

С 22 мая размер процентной ставки по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0 Свыше года» в российских рублях, заключенным с 01.04.2016 по 14.12.2016 будет составлять: для договоров, заключенных на срок 370 дней – 9% годовых; для договоров, заключенных на сроки 735 и 1110 дней – 10% годовых.

С 22 мая размер процентной ставки по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «25 лет вместе» в российских рублях, заключенным с 01.06.2016 по 14.12.2016, будет составлять 9% годовых.

С 22 мая изменяется процентная ставка по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0.» в российских рублях, заключенным до 01.04.2016. С указанной даты, размер процентной ставки будет составлять: для срока хранения «371-740 дней» – 9% годовых; для срока хранения «741-2000 дней» – 10% годовых.
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