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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНФОКИОСКИ БАНКА «РЕШЕНИЕ» НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 26 АПРЕЛЯ
16:05 21.04.2017
Инфокиоски ЗАО «Банк «Решение» временно не будут работать 26 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.
Платежи можно будет проводить только посредством систем ДБО (Интернет-Банк, Мобильный банк).
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