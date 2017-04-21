БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИНФОКИОСКИ БАНКА «РЕШЕНИЕ» НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 26 АПРЕЛЯ

16:05 21.04.2017 Инфокиоски ЗАО «Банк «Решение» временно не будут работать 26 апреля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ. Платежи можно будет проводить только посредством систем ДБО (Интернет-Банк, Мобильный банк).