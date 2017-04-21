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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД «ГРОШЫ-СКАРАХОДЫ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:15 21.04.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 апреля предлагает новую услугу для физических лиц – денежный перевод «Грошы-скараходы» с использованием услуги «Интернет-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет владельцам банковской платежной карточки Банка БелВЭБ посредством услуги «Интернет-Банк» самостоятельно, без посещения офиса банка, быстро и удобно осуществить перевод денежных средств в белорусских рублях в пользу физического лица без открытия счета в Банке БелВЭБ.

За считанные минуты после отправки перевод становится доступным для получения в любом городе Беларуси, где есть пункт обслуживания перевода «Грошы-скараходы» ОАО «Банк БелВЭБ».

Тарифы на услугу:

за отправку перевода – 1 руб.;

за выплату перевода в белорусских рублях: до 1000 руб. включительно – 3% от выданной суммы, минимум 3 руб.; от 1000 руб. 01 коп. до 10 000 руб. включительно – 2% от выданной суммы; от 10 000 руб. 01 коп. до 100 000 руб. включительно – 1% от выданной суммы; свыше 100 000 руб. – 0,2% от выданной суммы.
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