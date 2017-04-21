ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает для частных лиц кредит «По плечу» с процентной ставкой 18% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия кредита: срок кредитования – 12 месяцев; подходящая сумма для небольших ежедневных покупок – от 100 до 1500 рублей; быстрое решение о предоставлении кредита – обычно в течение часа, при необходимости дополнительной проверки информации – до 2-х банковских дней; без страховки и комиссий; без залога и поручителей.

Получить кредит «По плечу» могут владельцы любой дебетовой платежной карточки Альфа-Банка с подключенными услугами «Альфа-Клик» и «Альфа-Чек».

Кредит «По плечу» можно получить в любом отделении банка в 16 городах Беларуси. Заявку можно заполнить онлайн.