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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ КРЕДИТ «ПО ПЛЕЧУ» ПОД 18% ГОДОВЫХ
14:36 21.04.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает для частных лиц кредит «По плечу» с процентной ставкой 18% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия кредита: срок кредитования – 12 месяцев; подходящая сумма для небольших ежедневных покупок – от 100 до 1500 рублей; быстрое решение о предоставлении кредита – обычно в течение часа, при необходимости дополнительной проверки информации – до 2-х банковских дней; без страховки и комиссий; без залога и поручителей.
Получить кредит «По плечу» могут владельцы любой дебетовой платежной карточки Альфа-Банка с подключенными услугами «Альфа-Клик» и «Альфа-Чек».
Кредит «По плечу» можно получить в любом отделении банка в 16 городах Беларуси. Заявку можно заполнить онлайн.
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