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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
13:31 21.04.2017
«ЗАО «РРБ-Банк» с 21 апреля снижает ставки по кредитам физических лиц (по вновь заключаемым договорам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная ставка составляет 14% годовых (кредит «12 месяцев»).
Также существенно уменьшаются ставки по овердрафтным кредитам.
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