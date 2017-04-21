БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ

13:31 21.04.2017 «ЗАО «РРБ-Банк» с 21 апреля снижает ставки по кредитам физических лиц (по вновь заключаемым договорам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная ставка составляет 14% годовых (кредит «12 месяцев»). Также существенно уменьшаются ставки по овердрафтным кредитам.