«Приорбанк» ОАО готов воплотить в жизнь прорывные идеи белорусов, которые позволят привнести революционные технологии в сферу финансов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, свои предложения профессиональные разработчики и просто энтузиасты могут предложить, как во время хакатона FinTech (с 21 по 23 апреля), так и напрямую представителям банка.

Несколько интересных идей выберут во время тематического хакатона FinTech, который пройдет в Минске при поддержке Приорбанка в бизнес-клубе Имагуру в Минске. Над собственными проектами в течение 48 часов будут корпеть около 150 разработчиков, которым предстоит объединиться в команды по несколько человек. Предвосхитить финансовое будущее постараются программисты, математики, финансовые аналитики и банковские эксперты.

Самые перспективные проекты могут получить поддержку от Приорбанка. Более того, он готов приобрести стартап, если тот будет не только актуальным, но и реализуемым. Кроме того, победители хакатона примут участие в международной стартап-конференции Latitude59, которая пройдет в Таллинне.

Инновационные идеи в сфере финансовых технологий можно будет предложить Приорбанку и после хакатона.

«Мы не ограничиваемся одним мероприятием и открыты для интересных идей круглый год. Для Приорбанка поддержка финтех-движения в Беларуси – это одно из приоритетных направлений. Мы уверены, что белорусский рынок финансовых технологий еще заявит о себе. Каждый может предложить нам свой проект, причем вне зависимости от стадии его готовности. И если он окажется перспективным, то мы будем готовы его всячески поддержать», – отметили в банке.

Интерес к финансовым стартапам в Приорбанке объясняют глобальным трендом.

«Информационные технологии меняют финансовый мир. Ведь в будущем всё изменится: кредиты можно будет получать через соцсети, платить в магазине – движением пальца, а совершать почти все операции – со смартфона или компьютера. Банки не могут стоять на месте – они должны двигаться вместе с разработчиками, чтобы оставаться новаторами и сохранять свои позиции на рынке. И пусть далеко не все идеи, которые нам сегодня предлагают, найдут отражение в банковской сфере, поддержав их, мы сделаем гораздо больше – сформируем пространство для того, чтобы Беларусь в числе первых осваивала передовые финансовые технологии», – пояснили в Приорбанке.

Приорбанк готов рассмотреть и поддержать практически все технологии – от экспериментов с блокчейном до практичных приложений в области личных финансов. Среди основных критериев – актуальность, востребованность и масштабируемость (проект должен быть интересен для разных регионов и для всей банковской системы в целом).

Хакатон FinTech пройдет с 21 по 23 апреля в Минске. Генеральным партнером мероприятия выступает Приорбанк. В течение двух дней разработчики будут искать новые возможности, связанные с кредитами, инвестициями, цифровой наличностью, Big Data, управлением личным бюджетом и финансовой грамотностью населения. Самые интересные проекты получат поддержку и впоследствии станут доступны конечным пользователям. Во время хакатона свои мастер-классы проведут эксперты финансовой сферы.