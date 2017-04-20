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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНФОКИОСКАХ И БАНКОМАТАХ БЕЛАРУСБАНКА УТРОМ 22 АПРЕЛЯ БУДЕТ НЕДОСТУПНА ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕВОДА С КАРТОЧКИ НА КАРТОЧКУ
11:55 21.04.2017
Операция перевода с карточки на карточку ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках счетов одного физического лица в инфокиосках и банкоматах банка, системе Интернет-банкинг, с использованием услуг М-банкинг, Автооплата будет недоступна 22 апреля с 6.30 до 9.30.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ.
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