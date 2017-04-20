Национальный банк предлагает продавать через схему долгосрочной аренды даже объекты интеллектуальной собственности. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ.

За последние несколько лет лизинг стал популярен как среди компаний, так и граждан. Купить оборудование или транспорт для развития бизнеса проще и дешевле, чем взять его в кредит. На рынке около сотни игроков. Поэтому профессиональная лизинговая ассоциация составляет рейтинги компаний.

«Объем новых сделок, т.е. нового бизнеса в этих сложных макроэкономических условиях, которые демонстрировал 2016 год, прирос на 15%. Лизинговая отрасль, она, как в Китае, показывает антикризисный тренд», - прокомментировал начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Дмитрий Набздоров.

Взрывной рост демонстрирует лизинг для граждан. Объем рынка за прошлый год вырос в четыре раза. Чаще всего по этой схеме жители Беларуси приобретают автомобили и бытовую технику. В прошлом году обкатали и лизинг недвижимости.

«За прошедший год мы единственная компания, которая приобретала квартиры и передавала нашим гражданам в лизинг. Более 50 квартир мы передали в лизинг и стали первопроходцами в этом направлении», - рассказал директор компании «АСБ Лизинг» Сергей Терех.

Финансисты рассчитывают, что скоро продажа недвижимости через долгосрочную аренду станет рядовой сделкой. Недавно приняты законодательные поправки, которые сделают схему еще более привлекательной. В Нацбанке обещают внедрить новые передовые виды лизинга.