ЗАО «Идея Банк» с 19 мая изменяет процентные ставки по действующим срочным вкладам физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочным вкладам (депозитам) физлиц в белорусских рублях, по которым размер процентной ставки выше, чем ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус два с половиной процентных пункта, процентная ставка устанавливается в размере СР-4:

«Супер-Доход», оформленным с 12.10.2012 по 26.07.2013;

«Обеспеченное будущее», оформленным 13.08.2013;

«Возьми от Банка всё», оформленным с 25.02.2016 по 31.03.2016;

«Комфорт 6», оформленным с 30.04.2016 по 19.05.2016;

«Уверенный 9», оформленным с 16.03.2016 по 31.03.2016;

«Уверенный 9 плюс», оформленным с 07.09.2016 по 26.10.2016;

«Уверенный 12», оформленным с 29.12.2015 по 02.06.2016;

«Уверенный 12 плюс», оформленным с 01.06.2016 по 28.10.2016 со сроком фиксированной ставки 3 и 6 месяцев;

«Уверенный 12 Престиж плюс», оформленным с 15.09.2016 по 16.09.2016;

«Уверенный 18 плюс», оформленным с 13.04.2016 по 20.10.2016;

«Уверенный 24 плюс», оформленным с 13.04.2016 по 17.10.2016;

«Особенный 6», оформленным с 08.02.2016 по 06.06.2016;

«Особенный 9», оформленным с 24.12.2015 по 29.03.2016;

«Особенный 9 плюс», оформленным с 03.09.2016 по 15.10.2016;

«Особенный 12», оформленным с 05.01.2016 по 16.06.2016;

«Особенный 12 плюс», оформленным с 01.06.2016 по 29.10.2016;

«Особенный 18 плюс», оформленным с 13.04.2016 по 17.10.2016;

«Особенный 24 плюс», оформленным с 15.04.2016 по 25.10.2016;

«Особенный плюс», оформленным через СБДО на 9 месяцев с 02.09.2016 по 30.10.2016;

«Особенный плюс», оформленным через СБДО на 12 месяцев с 01.06.2016 по 29.10.2016;

«Особенный», оформленным через СБДО на 18 месяцев с 07.03.2016 по 16.06.2016;

«Особенный плюс», оформленным через СБДО на 18 месяцев с 13.04.2016 по 28.10.2016;

«Особенный плюс», оформленным через СБДО на 24 месяцев с 13.04.2016 по 28.10.2016;

По срочным вкладам (депозитам) физлиц в белорусских рублях, по которым размер процентной ставки не выше, чем СР-9 процентных пункта, процентная ставка устанавливается в размере 3 процентных пункта:

«Комфорт 6», оформленным с 11.08.2016 по 25.10.2016;

«Особенный 3», оформленным 20.10.2016;

«Особенный 6», оформленным с 28.06.2016 по 18.10.2016;

«Особенный», оформленным через СБДО на 18 месяцев с 20.07.2016 по 24.10.2016.