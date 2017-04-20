|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ VISA CLASSIC И VISA GOLD
17:32 20.04.2017
ЗАО «Цептер Банк» снижает тарифы по операциям с банковскими платежными карточками Visa Classic и Visa Gold.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся стоимости изготовления и выдачи карточек, перевыпусков по окончании срока действия, в связи с изменением написания имени и/или фамилии, в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода.
Так, изготовление и выдача Visa Classic на срок действия 3 года будет стоить 20 рублей/10 USD/10 EUR/, Visa Gold – 40 рублей/20 USD/20 EUR.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2017
Курсы в банках
на 20.04.2017
Конвертация в банках
на 20.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте