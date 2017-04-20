ЗАО «Цептер Банк» снижает тарифы по операциям с банковскими платежными карточками Visa Classic и Visa Gold.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся стоимости изготовления и выдачи карточек, перевыпусков по окончании срока действия, в связи с изменением написания имени и/или фамилии, в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода.

Так, изготовление и выдача Visa Classic на срок действия 3 года будет стоить 20 рублей/10 USD/10 EUR/, Visa Gold – 40 рублей/20 USD/20 EUR.