Агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента ОАО «АСБ Беларусбанк» на уровне «В-».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в S&P, прогноз изменения рейтингов по-прежнему «Стабильный».

В то же время агентство повысило краткосрочные кредитные рейтинги контрагента банка с «С» до «В» и вывели его из списка Under Criteria Observation (UCO; «рейтинги под наблюдением в связи с пересмотром критериев»).

Подтверждение долгосрочного кредитного рейтинга отражает более низкие темпы роста активов банка в 2016 г. по сравнению с предыдущими годами, по-прежнему низкую долю проблемных активов и возросший коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами (согласно предварительной отчетности за 2016 год), а также ожидания того, что невысокие темпы роста сохранятся в 2017 г., показатель чистой процентной маржи повысится в 2017 г. примерно с 4% до более чем 5% после ускоренной переоценки обязательств.

Позитивное рейтинговое действие в отношении краткосрочных рейтингов Беларусбанка и выведение их из списка UCO обусловлено применением уточненной методологии S&P, в соответствии с которой определяется взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных рейтингов эмитентов разных стран мира.

Долгосрочный кредитный рейтинг Беларусбанка ограничен уровнем суверенного рейтинга Беларуси (В-/Стабильный/В), который на одну ступень ниже оценки SACP банка («b»). В связи с тем, что Беларусбанк принадлежит государству, он сильно зависит от бюджетных показателей Беларуси, которые в настоящее время являются уязвимыми. Кроме того, банк осуществляет деятельность исключительно на территории Беларуси, что в значительной степени подвергает его страновым рискам.

Оценка бизнес-позиции Беларусбанка как «сильной» отражает доминирующие позиции банка на рынке и хорошую узнаваемость его бренда. Беларусбанк — крупнейший банк в Беларуси по размеру активов, составляющих около 24 млрд бел. руб. (около 12 млрд долл. США) по состоянию на 31 декабря 2016 г. согласно неаудированной отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Оценка показателей капитализации и прибыльности Беларусбанка как «слабых» отражает мнение S&P, что прогнозируемый коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjested capital — RAC), останется на уровне 3-5% в ближайшие 12 месяцев. Несмотря на хорошую динамику показателя чистой процентной маржи, ожидается, что высокие расходы на формирование резервов будут оказывать значительное давление на показатели прибыльности банка и, таким образом, будут негативно влиять на возможность генерировать капитал.

Агентство по-прежнему оценивает позицию банка по риску как «адекватную», принимая во внимание тот факт, что значительная часть корпоративных кредитов обеспечена гарантиями государства, а также высокий уровень диверсификации розничного портфеля, на долю которого приходилось около 20% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2016 г.

По мнению S&P, Беларусбанк имеет показатели фондирования на уровне «выше среднего» по банковскому сектору и «адекватные» показатели ликвидности. Беларусбанк по-прежнему лидирует в сегменте розничных банковских услуг в стране: его доля в сегменте розничных депозитов составляла около 45% по состоянию на 31 декабря 2016 г. Хорошая узнаваемость бренда банка среди розничных вкладчиков обусловливает стабильность ресурсной базы.

Кроме того, «широкий показатель ликвидных активов» в достаточной степени покрывает краткосрочное финансирование, привлеченное на открытом рынке.

Агентство по-прежнему считает Беларусбанк организацией, связанной с государством (ОСГ), поскольку полагаем, что банк играет «очень важную» роль для правительства Беларуси и имеет «ограниченные» связи с ним. Банк является одной из основных финансовых организаций, предоставляющих кредиты в рамках ряда государственных программ развития и обеспечивающих финансирование стратегически важных секторов экономики. Вместе с тем S&P отмечает, что значительный объем условных обязательств правительства республики по-прежнему оказывает негативное влияние на способность правительства оказывать экстраординарную поддержку ОСГ. Как следствие, вероятность предоставления банку экстраординарной поддержки остается, по нашему мнению, «умеренно высокой».

Прогноз «Стабильный» по долгосрочным рейтингам Беларусбанка отражает мнение S&P, что банк, несмотря на ухудшение рыночной ситуации, сможет сохранить положительное значение чистой прибыли и поддерживать показатели капитализации на текущем уровне в течение ближайших 12 месяцев благодаря доминирующей рыночной позиции, стратегической значимости для национальной экономики и регулярной поддержке со стороны государства.

Принимая во внимание тот факт, что Беларусбанк принадлежит государству, и его сильную зависимость от бюджетных показателей Республики Беларусь, агентство может понизить рейтинги Беларусбанка в случае понижения суверенных кредитных рейтингов.

Понижение рейтингов Беларусбанка до «ССС+» или ниже также может быть обусловлено более значительным, чем предполагается в базовом сценарии на ближайшие 12 месяцев, ухудшением качества его кредитного портфеля, что приведет к дальнейшему увеличению расходов на формирование резервов по кредитам и снижению прогнозируемого коэффициента RAC до уровня ниже 3%. Мы также можем понизить рейтинги в том случае, если придем к выводу об отсутствии у правительства способности или готовности оказывать банку поддержку.

Позитивное рейтинговое действие в отношении Беларусбанка возможно в случае повышения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, если прочие факторы останутся без изменений.