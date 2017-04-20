БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:04 20.04.2017 ЗАО «Банк «Решение» с 19 апреля снизило ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитному решению «Подаркам быть» — первые два месяца ставка 11,9% годовых. Кредит «Горячее погашение» позволит погасить кредиты в других банках по ставке от 19,9% годовых. Кроме этого, до 21% годовых снижена процентная ставка за пользование овердрафтным кредитом к зарплатной карточке, оформленном с 19 апреля.