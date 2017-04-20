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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
14:38 20.04.2017
ЗАО «РРБ-Банк» вывело на рынок новый кредитный продукт «Предприниматель».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитополучателями являются индивидуальные предприниматели.
Условия: возраст кредитополучателя – 21-56 лет (на дату заключения кредитного договора); процентная ставка по кредиту – 21% годовых; максимальный срок предоставления кредита – 36 месяцев; форма выдачи – наличным либо безналичным путем; минимальная сумма – 2000 BYN; максимальная сумма кредита – 10000 BYN в пределах платежеспособности.
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