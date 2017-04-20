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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13:52 20.04.2017

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» утвердило механизм финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства через лизинговые организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, механизм предусматривает приобретение Банком развития облигаций лизинговых организаций с последующим направлением денежных средств от размещения облигаций данными организациями на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП, в соответствии с продуктовой линейкой, утвержденной в Банке развития:

«Поддержка предприятий сферы торговли и услуг»;

«Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства»;

«Поддержка инноваций»;

«Поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли»;

«Поддержка предприятий-экспортеров»;

«Поддержка регионов и женского предпринимательства»;

«Финансирование стартап-компаний».

В ближайшее время будут отобраны партнеры среди числа лизинговых организаций по установленным критериям.

Таким образом, в соответствии с постановлением Совета министров №91 от 01.02.2017, Банком развития реализуются все 3 способа финансовой поддержка малого и среднего предпринимательства: кредитование через банки-партнеры; предоставление депозитов банкам-партнерам в целях кредитования лизинговых организаций с последующим финансированием субъектов МСП; финансирование напрямую через лизинговые организации.

Субъекты МСП теперь имеют возможность получить финансирование как напрямую в банках-партнерах, так и через лизинговые организации Беларуси.
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