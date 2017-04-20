|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13:52 20.04.2017
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» утвердило механизм финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства через лизинговые организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, механизм предусматривает приобретение Банком развития облигаций лизинговых организаций с последующим направлением денежных средств от размещения облигаций данными организациями на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП, в соответствии с продуктовой линейкой, утвержденной в Банке развития:
«Поддержка предприятий сферы торговли и услуг»;
«Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства»;
«Поддержка инноваций»;
«Поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли»;
«Поддержка предприятий-экспортеров»;
«Поддержка регионов и женского предпринимательства»;
«Финансирование стартап-компаний».
В ближайшее время будут отобраны партнеры среди числа лизинговых организаций по установленным критериям.
Таким образом, в соответствии с постановлением Совета министров №91 от 01.02.2017, Банком развития реализуются все 3 способа финансовой поддержка малого и среднего предпринимательства: кредитование через банки-партнеры; предоставление депозитов банкам-партнерам в целях кредитования лизинговых организаций с последующим финансированием субъектов МСП; финансирование напрямую через лизинговые организации.
Субъекты МСП теперь имеют возможность получить финансирование как напрямую в банках-партнерах, так и через лизинговые организации Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2017
Курсы в банках
на 20.04.2017
Конвертация в банках
на 20.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте