«Франсабанк» ОАО с 19 апреля изменило процентные ставки по депозитам для юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты действуют следующие ставки:

Срочный отзывный: до 1 месяца включительно – не более 6,5% годовых; от 1 месяца +1 день – не более 9% годовых;

Срочный безотзывный: до 1 месяца включительно – не более 6,8% годовых; от 1 месяца +1 день до 6 месяцев включительно – не более 10% годовых; от 6 месяцев + 1 день – не более 11,5% годовых.