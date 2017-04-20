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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ
13:05 20.04.2017
«Франсабанк» ОАО с 19 апреля изменило процентные ставки по депозитам для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты действуют следующие ставки:
Срочный отзывный: до 1 месяца включительно – не более 6,5% годовых; от 1 месяца +1 день – не более 9% годовых;
Срочный безотзывный: до 1 месяца включительно – не более 6,8% годовых; от 1 месяца +1 день до 6 месяцев включительно – не более 10% годовых; от 6 месяцев + 1 день – не более 11,5% годовых.
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