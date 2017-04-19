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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
12:25 20.04.2017
ОАО «Паритебанк» с 20 апреля изменяет процентные ставки по вкладам в долларах США, евро и российских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки:
«Стабильный доход» в долларах США и евро: 3 месяца – 1,5%, 6 месяцев – 1,7%, 9 месяцев – 1,9%, 12 месяцев – 2,1%, 15 месяцев – 2,3%;
«Стабильный доход» в российских рублях: 3 месяца – 6%, 6 месяцев – 6,5%, 9 месяцев – 7%, 12 месяцев – 7,5%, 15 месяцев – 8%;
«Привлекательный» в долларах США и евро: 2,5 года – 2,5%;
«Привлекательный» в российских рублях: 2,5 года – 9%.
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