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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
12:25 20.04.2017

ОАО «Паритебанк» с 20 апреля изменяет процентные ставки по вкладам в долларах США, евро и российских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки:

«Стабильный доход» в долларах США и евро: 3 месяца – 1,5%, 6 месяцев – 1,7%, 9 месяцев – 1,9%, 12 месяцев – 2,1%, 15 месяцев – 2,3%;

«Стабильный доход» в российских рублях: 3 месяца – 6%, 6 месяцев – 6,5%, 9 месяцев – 7%, 12 месяцев – 7,5%, 15 месяцев – 8%;

«Привлекательный» в долларах США и евро: 2,5 года – 2,5%;

«Привлекательный» в российских рублях: 2,5 года – 9%.
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