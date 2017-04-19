БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

12:25 20.04.2017 ОАО «Паритебанк» с 20 апреля изменяет процентные ставки по вкладам в долларах США, евро и российских рублях для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки: «Стабильный доход» в долларах США и евро: 3 месяца – 1,5%, 6 месяцев – 1,7%, 9 месяцев – 1,9%, 12 месяцев – 2,1%, 15 месяцев – 2,3%; «Стабильный доход» в российских рублях: 3 месяца – 6%, 6 месяцев – 6,5%, 9 месяцев – 7%, 12 месяцев – 7,5%, 15 месяцев – 8%; «Привлекательный» в долларах США и евро: 2,5 года – 2,5%; «Привлекательный» в российских рублях: 2,5 года – 9%.