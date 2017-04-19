ОАО «АСБ Беларусбанк» привлекло кредит в размере 30 млн евро от Австрийского Контрольбанка (ОеКВ) под гарантию Министерства финансов Австрии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, привлеченные ресурсы будут направлены на финансирование внешнеторговых сделок между белорусскими и австрийскими субъектами хозяйствования.

Дебютная сделка такого рода была реализована сторонами в апреле 2015 года. Полученный кредит в размере 20 млн евро был погашен Беларусбанком 31 марта 2017 года.