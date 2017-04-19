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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРИВЛЕК КРЕДИТ В ОБЪЕМЕ 30 МЛН ЕВРО НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ БЕЛОРУССКИМИ И АВСТРИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ
11:25 20.04.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» привлекло кредит в размере 30 млн евро от Австрийского Контрольбанка (ОеКВ) под гарантию Министерства финансов Австрии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, привлеченные ресурсы будут направлены на финансирование внешнеторговых сделок между белорусскими и австрийскими субъектами хозяйствования.
Дебютная сделка такого рода была реализована сторонами в апреле 2015 года. Полученный кредит в размере 20 млн евро был погашен Беларусбанком 31 марта 2017 года.
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