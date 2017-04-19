С 19 апреля снижены проценты за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках совместной программы финансирования малого и среднего бизнеса ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь кредиты на развитие своей инвестиционной деятельности предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели смогут получить по ставке от 10,5% годовых в белорусских рублях.

В феврале 2017 года Белгазпромбанк и Банк развития Беларуси подписали очередное соглашение о финансировании, направленное на развитие деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Основным новшеством соглашения 2017 года стало значительное расширение перечня кредитных продуктов, который охватил разнообразные сферы деятельности предприятий – от производственных до торговых предприятий, а также расширение целей кредитования – кроме приобретения материальных активов предусмотрена возможность приобретения нематериальных активов (патенты, лицензии) и франшиз.