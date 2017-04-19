Стать клиентом ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) и заказать бесплатную бонусную карточку «А-Курс» теперь можно через мессенджеры Viber, Telegram и Facebook messenger.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, любой белорус через мессенджеры Viber, Telegram и Facebook messenger может стать клиентом Альфа-Банка и заказать бесплатную бонусную карточку «А-курс» с доставкой на дом в любой населенный пункт Беларуси.

Пополнив карточку через ЕРИП (до 6000 рублей в календарный месяц бесплатно) и расплачиваясь за повседневные покупки, клиент может менять USD-BYN по выгодному курсу в пределах ежемесячного лимита, а также конвертировать неиспользованный лимит в cashback.

Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо открыть мессенджер Viber, Telegram или Facebook messenger (на мобильном телефоне, компьютере или планшете) и найти Альфа-Банк. Для оформления карточки выбрать в меню «заказать карту» и следовать простым инструкциям. Для оформления карточки понадобится сообщить идентификационный номер (из паспорта), номер телефона и адрес электронной почты. Банк позвонит клиенту и договорится о дне и времени курьерской доставки карточки.