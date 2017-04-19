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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОПЕРАЦИЯХ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ БАНКА БЕЛВЭБ НОЧЬЮ 20 АПРЕЛЯ ВОЗМОЖНЫ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ СБОИ
15:39 19.04.2017
В прохождении операций с платежными карточками ОАО «Банк БелВЭБ» 20 апреля с 0.30 до 3.00 возможны кратковременные остановки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.
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