БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОПЕРАЦИЯХ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ БАНКА БЕЛВЭБ НОЧЬЮ 20 АПРЕЛЯ ВОЗМОЖНЫ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ СБОИ

15:39 19.04.2017 В прохождении операций с платежными карточками ОАО «Банк БелВЭБ» 20 апреля с 0.30 до 3.00 возможны кратковременные остановки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.