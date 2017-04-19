ОАО «Беларусбанк» с 19 мая изменяет процентные ставки по ранее открытым срочным банковским вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по вкладам составит:

«Премиально-накопительный «Детский», открытым до 13.11.2015, ставку основных процентов в размере 11,2% годовых;

«Накопительный» (накопительный вклад в национальной валюте с ежемесячной капитализацией; накопительный вклад в белорусских рублях; срочный банковский накопительный вклад в белорусских рублях, а также накопительные вклады, введенные согласно приказу Государственного банка СССР от 29.03.1990 №30 «О введении новых видов вкладов в учреждениях Сберегательного банка СССР») процентную ставку в размере 11,2% годовых.

Установленный размер процентов применяется только к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность и автоматическое перезаключение которых на новый срок произошло до 01.04.2016.

С 19 мая устанавливается по действующим срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Интернет - депозит - Тренд» со сроком хранения 36 месяцев, открытым до 05.05.2015, ставка основных процентов при фактическом ежедневном остатке вклада: до 2000 рублей (включительно) – в размере 11,2% годовых; свыше 2000 рублей – в размере 11,7% годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

С 19 мая устанавливаются по действующим срочным банковским вкладам в белорусских рублях, открытым до 19.04.2017, процентные ставки в следующих размерах:

«Классик Отзывный до года» на срок 185 дней – 5,2% годовых;

«Классик Безотзывный до года»: на срок 6 месяцев – 8,7% годовых; на срок 9 месяцев – 9,7% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках клуба «Бархат») – 10,7% годовых;

«Свободный выбор»: на срок 11 месяцев – 12,3% годовых; на срок 24 месяца – 13,8% годовых;

«Классик Безотзывный свыше года»: на срок 18 месяцев – 13% годовых; на срок 24 месяца – 13,5% годовых;

«Интернет-депозит-Тренд Отзывный»: на срок 3 месяца – 6,7% годовых; на срок 6 месяцев – 8,7% годовых; на срок 9 месяцев – 9,2% годовых;

«Интернет-депозит-Тренд Безотзывный»: на срок 3 месяца – 8,7% годовых; на срок 6 месяцев – 9,7% годовых; на срок 9 месяцев – 10,7% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – 11,2% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба #настарт) – 11,2% годовых;

«Классик Почтовый Отзывный» – 8,7% годовых;

«Классик Почтовый Безотзывный» – 10,7% годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов).