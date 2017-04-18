БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СЕРВИСОВ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА УТРОМ 20 АПРЕЛЯ ВОЗМОЖНЫ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕБОИ

11:57 19.04.2017 В работе сервисов дистанционного банковского обслуживания («Интернет-платежи», «Интернет-переводы», «Требования», мобильное приложение) ОАО «Белгазпромбанк» 20 апреля с 7.15 до 8.00 возможны кратковременные перебои. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.