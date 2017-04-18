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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ СЕРВИСОВ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА УТРОМ 20 АПРЕЛЯ ВОЗМОЖНЫ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕБОИ
11:57 19.04.2017
В работе сервисов дистанционного банковского обслуживания («Интернет-платежи», «Интернет-переводы», «Требования», мобильное приложение) ОАО «Белгазпромбанк» 20 апреля с 7.15 до 8.00 возможны кратковременные перебои.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.
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