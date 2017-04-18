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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:55 19.04.2017

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 19 апреля устанавливает по вновь открываемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях (по ранее открытым, по которым автоматическое перезаключение договора производится начиная с 19 апреля – с даты автоматического перезаключения) новые процентные ставки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:

«Классик Отзывный на 35 дней» – 4,2% годовых;

«Классик Отзывный до года»: на срок 95 дней – 4,7 % годовых; на срок 185 дней – 5,2% годовых;

«Классик Безотзывный до года»: на срок 3 месяца – 6,7% годовых; на срок 6 месяцев – 8,7% годовых; на срок 9 месяцев – 9,7% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках клуба «Бархат») – 10,7% годовых;

«Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой – 10,7% годовых;

«Свободный выбор»: на срок 11 месяцев – 12,3% годовых; на срок 24 месяца – 13,8% годовых;

«Классик Безотзывный свыше года»: на срок 18 месяцев – 13% годовых; на срок 24 месяца – 13,5% годовых;

«Интернет-депозит-Тренд Отзывный»: на срок 1 месяц – 5,2% годовых; на срок 3 месяца – 6,7% годовых; на срок 6 месяцев – 8,7% годовых; на срок 9 месяцев – 9,2% годовых;

«Интернет-депозит-Тренд Безотзывный»: на срок 1 месяц – 6,7% годовых; на срок 3 месяца – 8,7% годовых; на срок 6 месяцев –9,7% годовых; на срок 9 месяцев –10,7% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – 11,2% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба #настарт) – 11,2% годовых;

«Классик Почтовый Отзывный» – 8,7% годовых;

«Классик Почтовый Безотзывный» – 10,7% годовых.
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