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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СДАТЬ ВЫРУЧКУ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ МАШИНУ БЕЛГАЗПРОМБАНКА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО ВЕЧЕРОМ 19 АПРЕЛЯ
09:49 19.04.2017
Сдать выручку через автоматическую депозитарную машину ОАО «Белгазпромбанк» будет невозможно 19 апреля с 22.00 до 23.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.
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