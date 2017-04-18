БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СДАТЬ ВЫРУЧКУ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ МАШИНУ БЕЛГАЗПРОМБАНКА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО ВЕЧЕРОМ 19 АПРЕЛЯ

09:49 19.04.2017 Сдать выручку через автоматическую депозитарную машину ОАО «Белгазпромбанк» будет невозможно 19 апреля с 22.00 до 23.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.