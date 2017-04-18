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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ДОБАВИЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ ИКС КАРТА
16:40 18.04.2017
ЗАО «МТБанк» с 18 апреля расширил возможности приложения ИКС Карта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в правилах можно без проблем настроить оплату Автокартой в АЗС-партнерах Халвы с наивысшим приоритетом, а по карте PayOkay можно настроить оплату в категориях с повышенным кэшбэком 3%.
Раньше в режиме «Правила» при расчете на АЗС-партнерах Халвы, оплата проходила по приоритетному правилу «Магазины-партнеры Халвы» по карте Халва. Чтобы рассчитаться Автокартой приходилось переходить в режим «Карта», назначать Автокарту и совершать оплату. Теперь правилу «Автозаправки» присвоен наивысший приоритет. Привяжите Автокарту к правилу «Автозаправки» и платите Автокартой на всех АЗС.
По карте PayOkay начисляется повышенный кэшбэк 3% за расчеты в акционной категории. Каждый квартал акционная категория – новая. В апреле, мае, июне повышенный кэшбэк действует в местах развлечений. Оплачивайте билеты в кино, театр, концерты, музеи, играйте в боулинг или бильярд по всему миру и получайте кэшбэк 3%.
ИКС Карта – это карта со сверхспособностью объединять преимущества всех карт МТБанка в одной с помощью банковской карточки и мобильного приложения.
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