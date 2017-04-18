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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
15:02 18.04.2017
ЗАО «Цептер Банк» с 19 апреля изменяет процентные ставки для вновь открываемых и пролонгируемых вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, «Цептер Аккорд» в белорусских рублях – 10,5% годовых; «Цептер Соната» в белорусских рублях – 14% годовых; «Цептер Этюд» в белорусских рублях – 11% годовых.
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