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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:39 18.04.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» с 19 апреля изменяет размер процентов по срочным депозитам в белорусских рублях для физических лиц в связи со снижением ставки рефинансирования Национального банка Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 процентный пункт снижается размер процентов по действующим договорам срочных банковских депозитов для физических лиц в белорусских рублях: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», «Безотзывный», заключенным до 01.04.2016.
Согласно условиям указанных депозитов, установленный размер процентов будет применен с 19 мая.
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