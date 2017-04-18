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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
13:55 18.04.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 18 апреля изменяет размер процентных ставок по вкладам физических лиц в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым вкладам «Окно возможностей» ставка составит:
в белорусских рублях: отзывный на 95 дней – 7%, 190 дней – 8%, 395 дней – 10%, 3 года – 6,5%; безотзывный на 95 дней – 9%, 190 дней – 10%, 395 дней – 11,5%, 3 года – 7%;
в российских рублях: отзывный на 95 дней – 6%, 190 дней – 6%, 395 дней – 7,5%, 3 года – 6,5%; безотзывный на 95 дней – 7,5%, 190 дней – 8%, 395 дней – 8,5%, 3 года – 7,5%.
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