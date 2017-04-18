ОАО «Белинвестбанк» с 21 апреля пополняет линейку срочных безотзывных банковских депозитов для физических лиц в белорусских рублях двумя новыми сроками привлечения — 6 и 9 месяцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кроме того, с 18 апреля пересмотрены процентные ставки по вновь заключаемым (с 19 мая — по ранее заключенным) срочным банковским депозитам физических лиц в белорусских рублях.

При оформлении онлайн-депозита в системе Интернет-банкинг клиенту предоставляется повышенная процентная ставка по депозитам в белорусских рублях и в иностранной валюте.