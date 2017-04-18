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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПУСК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
12:40 18.04.2017
С 19 апреля ОАО «Белагропромбанк» приостанавливает выпуск сберегательных сертификатов на предъявителя для физических лиц, сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении.
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