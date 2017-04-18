БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПУСК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:40 18.04.2017 С 19 апреля ОАО «Белагропромбанк» приостанавливает выпуск сберегательных сертификатов на предъявителя для физических лиц, сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении.