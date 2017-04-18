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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВО ФРАНСАБАНКЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ MASTERCARD
12:22 18.04.2017
18 апреля во «Франсабанк» ОАО стартовала акция по платежным карточкам MasterCard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, согласно условиям действуют акционные тарифы на изготовление и перевыпуск банковских платежных карточек MasterCard Standard и MasterCard GOLD, а также предоставляется возможность бесплатного подключения услуги «Интернет-банк» к оформленной по акции карточке.
В рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard Standard «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, в долларах США, в евро, в российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 10 рублей, 5 долларов США, 5 евро или 300 российских рублей (в зависимости от валюты счета).
В рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard GOLD «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 20 рублей, 10 долларов США, 10 евро или 600 российских рублей (в зависимости от валюты счета).
Акция также распространяется на зарплатные проекты банка и продлится до 31 мая.
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