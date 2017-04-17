БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

10:08 18.04.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 18 апреля прекращает прием дополнительных взносов по некоторым вкладам физлиц в белорусских и российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием допвзносов прекращается по договорам срочного (отзывного и безотзывного) банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 15.03.2017 по 17.04.2017 (включительно); по договорам срочного (отзывного и безотзывного) банковского вклада (депозита) в российских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 18.01.2016 по 17.04.2017 (включительно).