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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
10:08 18.04.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 18 апреля прекращает прием дополнительных взносов по некоторым вкладам физлиц в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием допвзносов прекращается по договорам срочного (отзывного и безотзывного) банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 15.03.2017 по 17.04.2017 (включительно); по договорам срочного (отзывного и безотзывного) банковского вклада (депозита) в российских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года, заключенным с физическими лицами в период с 18.01.2016 по 17.04.2017 (включительно).
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