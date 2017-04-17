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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК РАСШИРИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
15:20 17.04.2017
ЗАО «МТБанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали новое соглашение о финансировании малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подписанное генеральное соглашение расширяет возможности МТБанка по финансированию малого и среднего бизнеса.
В рамках нового соглашения МТБанк сможет оказывать поддержку: предприятиям сферы торговли и услуг; предприятиям производственной сферы, сельского и лесного хозяйства; предприятиям-экспортерам; инновационным предприятиям; региональному и женскому предпринимательству; производителям дверей, мебели и предприятиям строительной отрасли; на покупку франшизы; вновь созданным компаниям.
Стоимость кредитов в рамках нового соглашения привязана к ставке рефинансирования и будет составлять от 10% годовых.
«Мы уверены, что успешное развитие предпринимательства является драйвером развития экономики всей страны. Благодаря сотрудничеству с Банком развития в МТБанке предприниматели могут получить кредит под очень низкие по белорусским меркам проценты. Кроме самого финансирования, предприниматели всегда могут рассчитывать на партнерские отношения с нашим банком, консультационную помощь и экспертную оценку наших специалистов по любым вопросам работы бизнеса», – отметил финансовый директор ЗАО «МТБанк» Дмитрий Шидлович.
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