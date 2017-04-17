БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПО ДЕПОЗИТУ «РУБЛЮ, ERGO SUM»

14:39 17.04.2017 ОАО «БНБ-Банк» с 17 апреля вносит изменения в условия по депозиту «Рублю, Ergo Sum» для вновь заключаемых договоров в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка и срок по безотзывному депозиту «Рублю, Ergo Sum» составят на 33 дня 11%, на 3 месяца – 10%.