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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПО ДЕПОЗИТУ «РУБЛЮ, ERGO SUM»
14:39 17.04.2017
ОАО «БНБ-Банк» с 17 апреля вносит изменения в условия по депозиту «Рублю, Ergo Sum» для вновь заключаемых договоров в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка и срок по безотзывному депозиту «Рублю, Ergo Sum» составят на 33 дня 11%, на 3 месяца – 10%.
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