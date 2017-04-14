ОАО «Белагропромбанк» с 16 мая изменяет процентные ставки по ранее заключенным с физическими лицами договорам срочного банковского вклада.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» с переменной процентной ставкой в белорусских рублях, заключенных:

с 15.02.2017 по 14.03.2017 на срок хранения 95 дней размер процентной ставки будет составлять 10% годовых;

с 17.08.2016 по 14.03.2017 на срок хранения 185 дней размер процентной ставки будет составлять 11% годовых;

с 03.05.2016 по 02.04.2017 на срок хранения 370 дней размер процентной ставки будет составлять 13.5% годовых;

с 15.03.2017 по 02.04.2017 на срок хранения 735 дней размер процентной ставки будет составлять 14% годовых.

С 16 мая для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0 Свыше года» в белорусских рублях, заключенных с 01.04.2016 по 14.03.2017 размер процентной ставки будет составлять на срок хранения: 370 дней – 10% годовых, 735 дней - 11% годовых, 1110 дней – 12 годовых.

С 16 мая для договоров срочного банковского вклада (депозита) «25 лет вместе» в белорусских рублях, заключенных с 01.06.2016 по 14.02.2017 размер процентной ставки будет составлять – 10% годовых.

Также с 16 мая изменяется процентная ставка по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0.» в белорусских рублях, заключенных до 01.04.2016. С указанной даты, размер процентной ставки будет составлять 12% годовых.

С 16 мая изменяется процентная ставка по договорам срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» в белорусских рублях. С указанной даты, размер процентной ставки будет составлять 12% годовых.