ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 апреля вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внедряется новая услуга для физических лиц – «Пакет услуг «Для вкладчика», плата за пользование которым составит 4 руб. (пункт 201.2 Тарифов). В пакет услуг «Для вкладчика» включено: открытие одного текущего счета в белорусских рублях, долларах США или евро и предоставление права пользования личной основной национальной неперсонализированной дебетовой банковской платежной карточкой ОАО «Банк БелВЭБ» MasterCard Standard к вышеуказанному счету.

Неперсонализированная карточка выдается клиенту в момент подключения к пакету услуг. Держатель карточки ОАО «Банк БелВЭБ» с использованием услуги «Интернет-Банк» может управлять своими денежными средствами на счетах и во вкладах (депозитах) без посещения офиса банка.

Снижен размер платы за зачисление на текущие счета, открытые в банке, денежных средств в белорусских рублях, поступивших по банковскому переводу через АИС «Расчет» (ЕРИП) (пункт 15.3 Тарифов):

зачисление на текущие (расчетные) банковские счета, открытые в Банке, денежных средств в белорусских рублях, поступивших по банковскому переводу через АИС «Расчет»: до 1000 руб. включительно – 0,9% от поступившей суммы; от 1000,01 руб. до 100000 руб. включительно – 0,7% от поступившей суммы; свыше 100000 руб. – 0,5% от поступившей суммы.

Кроме того, тарифы дополнены пунктом 151.1 «Открытие второго и каждого последующего текущего (расчетного) банковского счета с использованием услуги «Интернет-Банк», размер платы по которому составит 4 руб.

Размер платы по пункту 15.1 «Открытие текущего (расчетного) банковского счета, специального счета, временного счета в подразделении Банка» составит 8 руб.

В связи с завершением с 21 марта приема денежных средств в срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Юбилейный он-л@йн», абзац четвертый пункта 1.19 Приложения 2 к Тарифам (предоставление права пользования карточкой банка Visa Platinum, выдаваемой физическому лицу – владельцу текущего счета, из средств на котором был открыт вклад (депозит) «Юбилейный» и (или) «Юбилейный он-л@йн») исключен.